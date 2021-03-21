"Красная" зона карантина снова расширилась. Минздрав обновил список
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на сегодня, 21 марта, в "красной" зоне карантина находятся:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Черновицкая область.
В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в "желтой" зоне карантина.
В "красной" зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:
- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;
- осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).
Напомним, в Киевской области начали действовать усиленные карантинные ограничения, но еще не "красной" зоны.
Кроме того, с 23 марта в "красной" зоне карантина окажутся Киев и Одесская область.