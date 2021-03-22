Міністерство охорони здоров'я України розширило "червону" зону карантину. В неї внесли Сумську область.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, Сумська область потрапила в "червону" зону через те, що в регіоні більше ніж три дні перевищені два показники з коронавірусу - кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більше 20%) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).
Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів знаходяться в "червоній" зоні карантину - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
Інші регіони знаходяться в жовтій зоні.
Відзначимо, в "червоній" зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження. У цій зоні заборонено:
Рішення про введення карантинних обмежень "червоної" зони приймає державна комісія ТЕБ та НС протягом 48 годин після потрапляння туди регіону. Жорсткі обмеження набирають чинності через два дні після оприлюднення рішення комісії.
Нагадаємо, вчора МОЗ вніс в "червону" зону Київську область.
Також повідомлялося, що Миколаїв вирішив ввести в місті жорсткий карантин з 24 березня попри "помаранчеву" зону.
Зазначимо, також з суботи жорсткий карантин діє на території Києва. Він триватиме три тижні.