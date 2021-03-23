UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сумская область не будет останавливать транспорт в "красной" зоне карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

Сумская область 24 марта перейдет в "красную" зону карантина. Сегодня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, как будет работать общественный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной государственной администрации.

Комиссия решила не запрещать регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки любым видом транспорта в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении. Однако в транспорте будет действовать ограничение: количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

Вместе с тем с полуночи на территории Сумской области запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов, но разрешается осуществление доставки;
  • работа кинотеатров и учреждений культуры;
  • проведение культурных, массовых и спортивных мероприятий;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и начальных классов;
  • проведение плановых госпитализаций.

Также в "красной" зоне с сегодняшнего дня действует требование по ношению масок на улице и территориях общего пользования.

По состоянию на сегодня в "красной" зоне также Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области.

Напомним, Киевская область также решила не останавливать общественный транспорт. Ограничения "красной" зоны на территории области начнут действовать 24 марта.

В то же время на Закарпатье продлили запрет на работу общественного транспорта. Ограничение будет действовать как минимум до конца марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспортСумская областьКарантинКоронавирусЛокдаун
Читайте также
По Украине ужесточают карантин: можно ли попасть в "красную зону" на поезде
Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда
Прогноз погоды