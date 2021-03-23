Сумская область не будет останавливать транспорт в "красной" зоне карантина

Комиссия решила не запрещать регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки любым видом транспорта в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении. Однако в транспорте будет действовать ограничение: количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

Вместе с тем с полуночи на территории Сумской области запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов, но разрешается осуществление доставки;

работа кинотеатров и учреждений культуры;

проведение культурных, массовых и спортивных мероприятий;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и начальных классов;

проведение плановых госпитализаций.

Также в "красной" зоне с сегодняшнего дня действует требование по ношению масок на улице и территориях общего пользования.

По состоянию на сегодня в "красной" зоне также Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Черновицкая области.