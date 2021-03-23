На Закарпатье продлили запрет на работу общественного транспорта из-за локдауна
Фото: автобус с допуском по спецпропускам (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Закарпатской области продлили запрет на регулярные перевозки общественным транспортом. Приостановка будет действовать минимум до 31 марта.
Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация.
Исключением останутся:
- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
Пересмотреть это решение могут 30 марта, во время следующего заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.
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