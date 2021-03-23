Сумська область не зупинятиме транспорт у "червоній" зоні карантину

Комісія вирішила не забороняти регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення будь-яким видом транспорту у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні. Однак у транспорті діятиме обмеження: кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

Разом з тим з опівночі на території Сумської області забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім доставки та замовлень на виніс;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів, але дозволяється здійснення доставки;

робота кінотеатрів та закладів культури;

проведення культурних, масових та спортивних заходів;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

робота непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків та початкових класів;

проведення планових госпіталізацій.

Також у "червоній" зоні відсьогодні діє вимога щодо носіння масок на вулиці та територіях загального користування.

Станом на сьогодні у "червоній" зоні також Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська та Чернівецька області.