Сумська область повертається до графіків відключень світла після тижня без обмежень

У зв'язку з сьогоднішнім масованим обстрілом України в Сумській області повертаються до відключень світла за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
"Сумиобленерго" повідомляє, що через влучання по об'єктах енергетики в шести областях з 17:00 у Сумах та Сумській області запроваджуються графіки відключень світла у режимі 4 години зі світлом, 2 - без.
Так, споживачі будуть поділені на три черги:
Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації з енергопостачанням. Ремонтні роботи після російських обстрілів вже тривають, тому українців просять з розумінням ставитись до застосування графіків погодинних відключень в Сумській області.
Зазначимо, що з 2 лютого у Сумській області не застосовувались відключення світла.
Нагадаємо, що під час сьогоднішньої атаки росіяни били по електростанціях та об'єктах високовольтних мереж у східних, західних та південних регіонах. Найскладніша ситуація зі світлом склалася у Харківській області.
При цьому у Києві, Київській та Дніпропетровській областях вже повернулися до відключень світла за графіками.
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