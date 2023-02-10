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Сумська область повертається до графіків відключень світла після тижня без обмежень

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Сумська область, П'ятниця 10 лютого 2023 17:17
Сумська область повертається до графіків відключень світла після тижня без обмежень Фото: Сумська область повертається до графіків відключень світла після тижня без обмежень (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку з сьогоднішнім масованим обстрілом України в Сумській області повертаються до відключень світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

"Сумиобленерго" повідомляє, що через влучання по об'єктах енергетики в шести областях з 17:00 у Сумах та Сумській області запроваджуються графіки відключень світла у режимі 4 години зі світлом, 2 - без.

Так, споживачі будуть поділені на три черги:

  • 1 черга: 18.00 - 20.00.
  • 2 черга: 20.00 - 22.00.
  • 3 черга: 17.00 - 18.00; 22.00 - 24.00.

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації з енергопостачанням. Ремонтні роботи після російських обстрілів вже тривають, тому українців просять з розумінням ставитись до застосування графіків погодинних відключень в Сумській області.

Зазначимо, що з 2 лютого у Сумській області не застосовувались відключення світла.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої атаки росіяни били по електростанціях та об'єктах високовольтних мереж у східних, західних та південних регіонах. Найскладніша ситуація зі світлом склалася у Харківській області.

При цьому у Києві, Київській та Дніпропетровській областях вже повернулися до відключень світла за графіками.

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Сумська область Електроенергія Віялові відключення
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