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Сумская область возвращается к графикам отключений света после недели без ограничений

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Сумская область, Пятница 10 февраля 2023 17:17
Сумская область возвращается к графикам отключений света после недели без ограничений Фото: Сумская область возвращается к графикам отключений света после недели без ограничений (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В связи с сегодняшним массированным обстрелом Украины в Сумской области возвращаются к отключениям света по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет.

"Сумыоблэнерго" сообщает, что из-за попадания по объектам энергетики в шести областях с 17:00 в Сумах и Сумской области вводятся графики отключений света в режиме 4 часа со светом, 2 - без.

Так, потребители будут разделены на три очереди:

  • 1 очередь: 18.00-20.00.
  • 2 очередь: 20.00 - 22.00.
  • 3 очередь: 17.00 - 18.00; 22.00 - 24.00.

Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий по стабилизации ситуации с энергоснабжением. Ремонтные работы после российских обстрелов уже продолжаются, поэтому украинцев просят с пониманием относиться к применению графиков почасовых отключений в Сумской области.

Отметим, что со 2 февраля в Сумской области не применялись отключения света.

Напомним, что во время сегодняшней атаки россияне били по электростанциям и объектам высоковольтных сетей в восточных, западных и южных регионах. Самая сложная ситуация со светом сложилась в Харьковской области.

При этом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже вернулись к отключениям света по графику.

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Сумская область Электроэнергия Веерные отключения
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