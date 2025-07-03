Сумская область под атакой "Шахедов", в Конотопе прогремел взрыв
Группы ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) атакуют Сумскую область. В Конотопе уже прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В 10:09 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных дронов по Сумской области, а уже в 10:1 - о группе беспилотников, которые движутся в направлении города Конотоп.
Позже стало известно также о:
- цель на Сумскую область из Курской области в направлении Белополья;
- пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин в 10:19 сообщил о взрыве в городе и предупредил о подлете еще вражеских дронов.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые области. Для атак террористы применяют управляемые авиационные бомбы (КАБы), ракеты различных типов, дроны и артиллерию.
К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 3 июля россияне применили 52 дрона.
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