На Сумщині запустили мобільні автозаправки: як вони працюватимуть

Чому з'явилися мобільні заправки

Стаціонарні автозаправні станції на території громади зазнали пошкоджень. Щоб мешканці не залишилися без пального, влада вирішила розгорнути мережу мобільних точок продажу.

"У зв'язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів", - зазначили у міськраді.

Пальне продаватимуть невеликі автозаправні автомобілі.

Як працюватиме продаж пального

Мобільні заправки не стоятимуть довго на одному місці - їхнє розташування регулярно змінюватиметься. Про це, а також про переміщення на нову локацію, повідомлятимуть у телеграм-каналі "Тростянецька міська рада/Питання до міського голови".

Кілька важливих деталей:

пальне продаватимуть лише за готівку;

під час повітряної тривоги видачу пального припинятимуть.

Ворог системно атакує АЗС

Ворог систематично атакує пальні станції на Сумщині, про що раніше повідомляла обласна військова адміністрація. Через регулярні обстріли значна частина АЗС у регіоні залишається пошкодженою.