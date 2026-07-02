На Сумщині запустили мобільні автозаправки: як вони працюватимуть

У Тростянецькій громаді на Сумщині запрацює мережа мобільних автозаправок. Причина - пошкодження стаціонарних АЗС систематичними ударами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міськраду.
Стаціонарні автозаправні станції на території громади зазнали пошкоджень. Щоб мешканці не залишилися без пального, влада вирішила розгорнути мережу мобільних точок продажу.
"У зв'язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів", - зазначили у міськраді.
Пальне продаватимуть невеликі автозаправні автомобілі.
Мобільні заправки не стоятимуть довго на одному місці - їхнє розташування регулярно змінюватиметься. Про це, а також про переміщення на нову локацію, повідомлятимуть у телеграм-каналі "Тростянецька міська рада/Питання до міського голови".
Кілька важливих деталей:
Ворог систематично атакує пальні станції на Сумщині, про що раніше повідомляла обласна військова адміністрація. Через регулярні обстріли значна частина АЗС у регіоні залишається пошкодженою.
Атаки на заправки фіксують і в інших областях. Нещодавно росіяни влаштували рейд на заправні станції у Дніпропетровській області, пошкодивши частину об'єктів.
АЗС постійно перебувають під прицілом ворога. Через загрозу обстрілів велика мережа заправок також була змушена закрити частину станцій у Києві та області.