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На Сумщині запустили мобільні автозаправки: як вони працюватимуть

12:30 02.07.2026 Чт
2 хв
Місцева влада звернулась до місцевого населення з повідомленням
aimg Олена Чупровська
Фото: Тростянецька громада отримає мобільні заправки для населення (Getty Images)

У Тростянецькій громаді на Сумщині запрацює мережа мобільних автозаправок. Причина - пошкодження стаціонарних АЗС систематичними ударами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міськраду.

Чому з'явилися мобільні заправки

Стаціонарні автозаправні станції на території громади зазнали пошкоджень. Щоб мешканці не залишилися без пального, влада вирішила розгорнути мережу мобільних точок продажу.

"У зв'язку з пошкодженням автозаправних станцій на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів", - зазначили у міськраді.

Пальне продаватимуть невеликі автозаправні автомобілі.

Як працюватиме продаж пального

Мобільні заправки не стоятимуть довго на одному місці - їхнє розташування регулярно змінюватиметься. Про це, а також про переміщення на нову локацію, повідомлятимуть у телеграм-каналі "Тростянецька міська рада/Питання до міського голови".

Кілька важливих деталей:

  • пальне продаватимуть лише за готівку;
  • під час повітряної тривоги видачу пального припинятимуть.

Ворог системно атакує АЗС

Ворог систематично атакує пальні станції на Сумщині, про що раніше повідомляла обласна військова адміністрація. Через регулярні обстріли значна частина АЗС у регіоні залишається пошкодженою.

Атаки на заправки фіксують і в інших областях. Нещодавно росіяни влаштували рейд на заправні станції у Дніпропетровській області, пошкодивши частину об'єктів.

АЗС постійно перебувають під прицілом ворога. Через загрозу обстрілів велика мережа заправок також була змушена закрити частину станцій у Києві та області.

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