В Сумской области запустили мобильные автозаправки: как они будут работать

В Тростянецкой общине Сумской области заработает сеть мобильных автозаправок. Причина – повреждение стационарных АЗС систематическими ударами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тростянецкий горсовет.
Стационарные автозаправочные станции на территории общины получили повреждения. Чтобы жители не остались без горючего, власти решили развернуть сеть мобильных точек продаж.
"В связи с повреждением автозаправочных станций на территории общины для обеспечения населения топливом будет развернута сеть мобильных точек для приобретения горючего для автомобилей", - отметили в горсовете.
Горючее будут продавать небольшие автозаправочные автомобили.
Мобильные заправки не будут стоять долго на одном месте - их расположение будет регулярно меняться. Об этом, а также о перемещении на новую локацию, будут сообщать в телеграмм-канале "Тростянецкий городской совет/Вопросы городского головы".
Несколько важных деталей:
Враг систематически атакует горящие станции в Сумской области , о чем ранее сообщала областная военная администрация. Из-за регулярных обстрелов значительная часть АЗС в регионе остается поврежденной.
Атаки на заправки фиксируют и в других областях. Недавно россияне устроили рейд на заправочные станции в Днепропетровской области , повредив часть объектов.
АЗС постоянно находятся под прицелом врага. Из - за угрозы обстрелов большая сеть заправок также была вынуждена закрыть часть станций в Киеве и области .