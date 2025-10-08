UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Сумщині виявили небезпечний вірус: як він передається та чим небезпечний

Фото: У Сумській області зафіксували небезпечну хворобу, яку переносять миші (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На Сумщині вперше виявили два випадки хантавірусної інфекції - небезпечного захворювання, яке переносять гризуни. Обидва хворі вже одужали.

Як відбулося зараження

Обидва випадки зафіксували наприкінці літа - на початку осені у мешканців Сумської громади. Ймовірно, один чоловік заразився під час відпочинку біля річки, інший - під час роботи на присадибній ділянці.

До інфікування могли призвести немиті овочі чи фрукти, які контактували з гризунами. Зразки біоматеріалу направили до референс-лабораторії в Києві, де підтвердили діагноз.

Що таке хантавірус

Хантавірусна інфекція - зоонозне вірусне захворювання, яке передається людині від мишоподібних гризунів. Вірус може потрапити в організм через вдихання зараженого пилу, контакт пошкодженої шкіри з екскрементами тварин або через споживання забрудненої їжі.

Від людини до людини хантавірус не передається. Найбільший ризик зараження - у весняно-літній період, коли люди частіше контактують із природою.

Захворювання може проявлятися лихоманкою, нудотою, болем у м’язах і попереку. У важких випадках - кровотечами, нирковою недостатністю або ураженням легень.

Як уберегтися

Медики радять уникати контакту з гризунами, зберігати продукти в герметичних контейнерах, прибирати вологим способом і не спати просто неба в місцях, де можуть бути тварини.

Хантавіруси можуть викликати дві небезпечні хвороби - геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Обидва мають важкий перебіг і потребують термінової медичної допомоги.

В Україні такі випадки фіксують поодиноко. На Сумщині це перші зафіксовані випадки хантавірусної інфекції.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за сім місяців 2025 року зафіксували 1 377 випадків кору, більшість з них - серед дітей до 17 років. У МОЗ нагадують, що дітям потрібно дві дози вакцини КПК (у 12 місяців і 6 років, а з 2026 року - у 4 роки). Невакцинованим варто надолужити щеплення за індивідуальним планом. Кір - надзвичайно заразна хвороба, яка може спричинити пневмонію, запалення мозку або смерть.

Також ми розповідали, що інтенсивне сільське господарство в Україні шкодить довкіллю та здоров’ю людей. Через надмірне використання пестицидів і добрив забруднюються ґрунти, вода й повітря, а у мешканців сіл зростають ризики отруєнь, алергій та онкозахворювань.

Сумська область