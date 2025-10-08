На Сумщині виявили небезпечний вірус: як він передається та чим небезпечний

Як відбулося зараження

Обидва випадки зафіксували наприкінці літа - на початку осені у мешканців Сумської громади. Ймовірно, один чоловік заразився під час відпочинку біля річки, інший - під час роботи на присадибній ділянці.

До інфікування могли призвести немиті овочі чи фрукти, які контактували з гризунами. Зразки біоматеріалу направили до референс-лабораторії в Києві, де підтвердили діагноз.

Що таке хантавірус

Хантавірусна інфекція - зоонозне вірусне захворювання, яке передається людині від мишоподібних гризунів. Вірус може потрапити в організм через вдихання зараженого пилу, контакт пошкодженої шкіри з екскрементами тварин або через споживання забрудненої їжі.

Від людини до людини хантавірус не передається. Найбільший ризик зараження - у весняно-літній період, коли люди частіше контактують із природою.

Захворювання може проявлятися лихоманкою, нудотою, болем у м’язах і попереку. У важких випадках - кровотечами, нирковою недостатністю або ураженням легень.

Як уберегтися

Медики радять уникати контакту з гризунами, зберігати продукти в герметичних контейнерах, прибирати вологим способом і не спати просто неба в місцях, де можуть бути тварини.

Хантавіруси можуть викликати дві небезпечні хвороби - геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Обидва мають важкий перебіг і потребують термінової медичної допомоги.

В Україні такі випадки фіксують поодиноко. На Сумщині це перші зафіксовані випадки хантавірусної інфекції.