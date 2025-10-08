RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Сумской области обнаружили опасный вирус: как он передается и чем опасен

Фото: В Сумской области зафиксировали опасную болезнь, которую переносят мыши (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумской области впервые выявили два случая хантавирусной инфекции - опасного заболевания, которое переносят грызуны. Оба больных уже выздоровели.

Как произошло заражение

Оба случая зафиксировали в конце лета - начале осени у жителей Сумской громады. Вероятно, один человек заразился во время отдыха у реки, другой - во время работы на приусадебном участке.

К инфицированию могли привести немытые овощи или фрукты, которые контактировали с грызунами. Образцы биоматериала направили в референс-лабораторию в Киеве, где подтвердили диагноз.

Что такое хантавирус

Хантавирусная инфекция - зоонозное вирусное заболевание, которое передается человеку от мышевидных грызунов. Вирус может попасть в организм через вдыхание зараженной пыли, контакт поврежденной кожи с экскрементами животных или через потребление загрязненной пищи.

От человека к человеку хантавирус не передается. Наибольший риск заражения - в весенне-летний период, когда люди чаще контактируют с природой.

Заболевание может проявляться лихорадкой, тошнотой, болью в мышцах и пояснице. В тяжелых случаях - кровотечениями, почечной недостаточностью или поражением легких.

Как уберечься

Медики советуют избегать контакта с грызунами, хранить продукты в герметичных контейнерах, убирать влажным способом и не спать под открытым небом в местах, где могут быть животные.

Хантавирусы могут вызывать две опасные болезни - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Оба имеют тяжелое течение и требуют срочной медицинской помощи.

В Украине такие случаи фиксируют единично. В Сумской области это первые зафиксированные случаи хантавирусной инфекции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за семь месяцев 2025 года зафиксировали 1 377 случаев кори, большинство из них - среди детей до 17 лет. В Минздраве напоминают, что детям нужно две дозы вакцины КПК (в 12 месяцев и 6 лет, а с 2026 года - в 4 года). Невакцинированным стоит наверстать прививки по индивидуальному плану. Корь - чрезвычайно заразная болезнь, которая может вызвать пневмонию, воспаление мозга или смерть.

Также мы рассказывали, что интенсивное сельское хозяйство в Украине вредит окружающей среде и здоровью людей. Из-за чрезмерного использования пестицидов и удобрений загрязняются почвы, вода и воздух, а у жителей сел растут риски отравлений, аллергий и онкозаболеваний.

Сумская областьБолезниЗдоровье