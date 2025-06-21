На Сумщині тестують нову модель протидії ворожим дронам

На Сумщині триває розгортання та вдосконалення системи протидії ворожим безпілотникам (БпЛА) - як ударним, так і розвідувальним.

В Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що разом з військовими підрозділами влада постійно працює в режимі тісної координації, щоб адаптувати оборонну систему до нових загроз.

Вже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат - дрони виявляються, глушаться і збиваються. Це не поодинокі випадки, а формування системи, що з кожним днем зміцнюється.

З міркувань безпеки та військової доцільності не всі подробиці наразі буде озвучено на загал, проте підтверджується, що система взаємодії з військовими працює.