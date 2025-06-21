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На Сумщині тестують нову модель протидії ворожим дронам

Україна, Субота 21 червня 2025 23:45
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На Сумщині тестують нову модель протидії ворожим дронам Фото ілюстративне: військові відслідковують дрони (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Сумщині вдосконалюють систему боротьби з російськими дронами. Навчені мобільні групи вже ефективно виявляють і знищують ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

На Сумщині триває розгортання та вдосконалення системи протидії ворожим безпілотникам (БпЛА) - як ударним, так і розвідувальним.

В Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що разом з військовими підрозділами влада постійно працює в режимі тісної координації, щоб адаптувати оборонну систему до нових загроз.

Вже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат - дрони виявляються, глушаться і збиваються. Це не поодинокі випадки, а формування системи, що з кожним днем зміцнюється.

З міркувань безпеки та військової доцільності не всі подробиці наразі буде озвучено на загал, проте підтверджується, що система взаємодії з військовими працює.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, російські війська намагаються показати “успіх” на Сумському напрямку, однак ситуація залишається стабільною, попри інтенсивні обстріли.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.

До слова, російські окупанти ввечері 20 червня атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.

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