На Сумщине тестируют новую модель противодействия вражеским дронам

В Сумской области совершенствуют систему борьбы с российскими дронами. Обученные мобильные группы уже эффективно выявляют и уничтожают вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

В Сумской области продолжается развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским беспилотникам (БпЛА) - как ударным, так и разведывательным.

В Сумской областной военной администрации заявили, что вместе с военными подразделениями власти постоянно работают в режиме тесной координации, чтобы адаптировать оборонную систему к новым угрозам.

Уже действуют обученные мобильные группы, которые демонстрируют результат - дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются. Это не единичные случаи, а формирование системы, которая с каждым днем укрепляется.

Из соображений безопасности и военной целесообразности не все подробности пока будут озвучены в целом, однако подтверждается, что система взаимодействия с военными работает.