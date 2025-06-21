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На Сумщине тестируют новую модель противодействия вражеским дронам

Украина, Суббота 21 июня 2025 23:45
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На Сумщине тестируют новую модель противодействия вражеским дронам Фото иллюстративное: военные отслеживают дроны (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Сумской области совершенствуют систему борьбы с российскими дронами. Обученные мобильные группы уже эффективно выявляют и уничтожают вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В Сумской области продолжается развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским беспилотникам (БпЛА) - как ударным, так и разведывательным.

В Сумской областной военной администрации заявили, что вместе с военными подразделениями власти постоянно работают в режиме тесной координации, чтобы адаптировать оборонную систему к новым угрозам.

Уже действуют обученные мобильные группы, которые демонстрируют результат - дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются. Это не единичные случаи, а формирование системы, которая с каждым днем укрепляется.

Из соображений безопасности и военной целесообразности не все подробности пока будут озвучены в целом, однако подтверждается, что система взаимодействия с военными работает.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытаются показать "успех" на Сумском направлении, однако ситуация остается стабильной, несмотря на интенсивные обстрелы.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.

К слову, российские оккупанты вечером 20 июня атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.

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