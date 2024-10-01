На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей та їхніх батьків: перелік населених пунктів

30 вересня 2024 року керівництво Сумської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" підписало наказ №8-ОД/203, який стосується обов’язкової евакуації дітей разом із батьками або їх законними представниками. Евакуація буде здійснюватися у примусовий спосіб з населених пунктів, що розташовані в Сумському районі Сумської області.

До процесу примусової евакуації залучено представників соціальних служб, поліції, рятувальників та військових. Інформацію про початок евакуації передадуть через Департамент цивільного захисту населення Сумської ОВА та Сумську районну військову адміністрацію.

Перелік населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація

У Білопільській територіальній громаді із населених пунктів Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщіна, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вирки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка.

Місто Ворожба.

У Краснопільській територіальній громаді із населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське.

У Юнаківській територіальній громаді із населених пунктів Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка.

У Миропільській територіальній громаді із населених пунктів Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця.

У Хотінській територіальній громаді із населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка.

У Миколаївській сільській територіальній громаді із населених пунктів Яструбине, Графське, Бондарівшина, Діброва.