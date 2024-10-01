В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей и их родителей: перечень населенных пунктов

30 сентября 2024 года руководство Сумской областной военной администрации и Оперативно-тактической группировки "Сиверск" подписало приказ №8-ОД/203, касающийся обязательной эвакуации детей вместе с родителями или их законными представителями. Эвакуация будет осуществляться принудительно из населенных пунктов, расположенных в Сумском районе Сумской области.

К процессу принудительной эвакуации привлечены представители социальных служб, полиции, спасателей и военных. Информация о начале эвакуации будет передана через Департамент гражданской защиты населения Сумской ОВА и Сумской районной военной администрации.

Список населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация

В Белопольской территориальной громаде из населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрысковщина, Бессалевка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вырки, Ободы, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфине, Катеринов, Соханы, Новые Вырки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирине, Кандыбино, Мороча, Олексенко, Степановка.

Город Ворожба.

В Краснопольской территориальной громаде из населенных пунктов Нововодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новосандр Земляне, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское.

В Юнаковской территориальной громаде из населенных пунктов Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка.

В Миропольской территориальной громаде из населенных пунктов Мирополье, Запсилье, Большая Рыбица, Грунивка, Большой Прикол, Малая Рыбица.

В Хотинской территориальной громаде из населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водологи, Журавка, Веселовка, Хотинь, Писаревка.

В Николаевской сельской территориальной громаде из населенных пунктов Яструбынэ, Графское, Бондарившина, Диброва.