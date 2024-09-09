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У Сумській області оголосили примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів

Понеділок 09 вересня 2024 18:50
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У Сумській області оголосили примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів Ілюстративне фото: у Сумській області оголосили примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Сумської області оголосила примусову у низці населених пунктів. Загалом там проживає близько 40 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За словами начальник Сумської ОВА Володимира Артюха, наразі було зафіксовано збільшення ворожих обстрілів Глухова, Есмані та Свеси. З цих населених пунктів оголошено примусову евакуацію населення.

"У Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів: Глухова, Свеси та Есмані", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що за даними з відкритих джерел, у Глухові проживає понад 30 тисяч осіб, у Свесах - близько 7 тисяч, а у Есмані - близько 2 тисяч осіб.

Евакуація у Сумській області

Варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Росіяни застосовують ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони та міномети.

Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.

Зокрема, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.

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