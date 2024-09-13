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На Сумщині двох людей покусали кажани: чим це небезпечно

Суми, Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 12:21
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На Сумщині двох людей покусали кажани: чим це небезпечно Фото: Кажани у природі (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На Сумщині за тиждень двох людей вкусили кажани. Рукокрилі тварини залітали на балкони квартир.

Потерпілим призначили антирабічне лікування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сумської міськради.

Чим небезпечні укуси кажанів

Одного з сумчан вкусив кажан, який ховався на балконі у взутті, що сушилось. Із інфікованою раною лівої кисті чоловік звернувся до лікарів. Йому призначили курс антирабічних щеплень, повідомили у Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

В інший день від укусу кажана постраждав підліток. Він намагався прогнати зграю рукокрилих, які залетіли на балкон. Одна з тварин вкусила хлопця за кисть. Наразі він проходить амбулаторно курс антирабічного лікування.

"Кажани можуть бути безсимптомними переносниками вірусу сказу. Саме тому укус кажана небезпечний і може призвести до смерті людини", - пояснює заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних хвороб Сумського обласного центру контролю та профілактики Наталія Галушко.

Тому після подібного контакту із твариною слід негайно звернутися до лікаря-травматолога або хірурга для обробки рани та призначення курсу антирабічного лікування.

Чому кажани залітають до квартир і кусають

Восени починається сезон міграції рукокрилих, коли вони починають шукати місце для зимівлі. Тому можуть залітати й на відкриті балкони житлових будинків.

Фахівці звертають увагу, що кажан не вкусить людину просто так. Напад може бути його захисною реакцією на потенційну небезпеку.

Щоб уберегтись від укусів, які несуть ризики інфекцій, слід дотримуватись правила: уникати будь-яких контактів з дикими та бродячими тваринами.

Нагадаємо, ми писали, що у Києві у приміщення залетіли більше 350 кажанів. Їх визволяли фахівці Kyiv Animal Rescue Group.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом дитину вкусив кажан.

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Сумська область кажани Лікарі Інфекції
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