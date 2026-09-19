На Сумщині дрон РФ влучив в авто, загинули четверо людей

Нагадаємо, Сумщина межує з Росією, тож окупанти регулярно атакують регіон артилерією, FPV-дронами та іншим озброєнням - нерідко цілячи саме по цивільних автомобілях.

Раніше трагічний випадок стався у серпні в Буринській громаді, коли росіяни двома реактивними дронами вдарили по житловому будинку - загинули 29-річна жінка та її 9-річний син, ще четверо людей дістали поранення.