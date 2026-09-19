На Сумщині дрон РФ влучив в авто, загинули четверо людей

У Шосткинському районі на Сумщині російський FPV-дрон влучив у автомобіль. Унаслідок удару загинули четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
За словами голови ОВА, унаслідок удару FPV-дрона по автомобілю в Шосткинському районі загинули четверо людей.
Серед загиблих - подружжя: 58-річний чоловік та 56-річна жінка. Також загинули 45-річний чоловік і 76-річна жінка.
Нагадаємо, Сумщина межує з Росією, тож окупанти регулярно атакують регіон артилерією, FPV-дронами та іншим озброєнням - нерідко цілячи саме по цивільних автомобілях.
Раніше трагічний випадок стався у серпні в Буринській громаді, коли росіяни двома реактивними дронами вдарили по житловому будинку - загинули 29-річна жінка та її 9-річний син, ще четверо людей дістали поранення.