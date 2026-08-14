РФ вдарила дронами по будинку на Сумщині, загинула жінка та її син
Російські війська вранці 14 серпня двома реактивними дронами вдарили по житловому будинку у Сумській області. Загинула жінка та її 9-річний син.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
"Рано-вранці росіяни двома реактивними дронами вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді.Великі руйнування та пожежа", - повідомив Григоров.
За його словами, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.
Ще четверо людей постраждали. Двоє з них - батько та бабуся хлопчика - з важкими опіками перебувають у лікарні.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня російські загарбники запустили на різні регіони України 112 безпілотників.
Сили ППО збили 90 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас є влучання російських дронів на 11 локаціях. Також ще у 6 місцях впали уламки збитих безпілотників.
Ввечері 13 серпня росіяни атакували КАБами Краматорську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову забудову та відомо про понад 15 постраждалих людей.