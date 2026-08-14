РФ вдарила дронами по будинку на Сумщині, загинула жінка та її син

Фото: внаслідок подвійного удару РФ на Сумщині загинув 9-річний хлопчик та його мама (t.me/hryhorov_oleg)

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Російські війська вранці 14 серпня двома реактивними дронами вдарили по житловому будинку у Сумській області. Загинула жінка та її 9-річний син.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Рано-вранці росіяни двома реактивними дронами вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді.Великі руйнування та пожежа", - повідомив Григоров. За його словами, на місці загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. Двоє з них - батько та бабуся хлопчика - з важкими опіками перебувають у лікарні.