RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека

18:56 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: ГСЧС спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

В Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате удара погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам главы ОВА, в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Шосткинском районе погибли четыре человека.

Среди погибших - супруги: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

Напомним, Сумщина граничит с Россией, поэтому оккупанты регулярно атакуют регион артиллерией, FPV-дронами и другим вооружением - нередко целяться именно по гражданским автомобилям.

Раньше трагический случай произошел в августе в Буринской общине, когда россияне двумя реактивными дронами ударили по жилому дому - погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыАтака дронов