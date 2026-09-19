В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека

Напомним, Сумщина граничит с Россией, поэтому оккупанты регулярно атакуют регион артиллерией, FPV-дронами и другим вооружением - нередко целяться именно по гражданским автомобилям.

Раньше трагический случай произошел в августе в Буринской общине, когда россияне двумя реактивными дронами ударили по жилому дому - погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.