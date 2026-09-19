На Сумщині дрон РФ влучив в авто, загинули четверо людей

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У Шосткинському районі на Сумщині російський FPV-дрон влучив у автомобіль. Унаслідок удару загинули четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами голови ОВА, унаслідок удару FPV-дрона по автомобілю в Шосткинському районі загинули четверо людей. Серед загиблих - подружжя: 58-річний чоловік та 56-річна жінка. Також загинули 45-річний чоловік і 76-річна жінка.