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В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека

18:56 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Валерия Абабина
В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека Фото: ГСЧС спасатель (facebook.com DSNSKyiv)
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В Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате удара погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам главы ОВА, в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Шосткинском районе погибли четыре человека.

Среди погибших - супруги: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

Напомним, Сумщина граничит с Россией, поэтому оккупанты регулярно атакуют регион артиллерией, FPV-дронами и другим вооружением - нередко целяться именно по гражданским автомобилям.

Раньше трагический случай произошел в августе в Буринской общине, когда россияне двумя реактивными дронами ударили по жилому дому - погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.

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