В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека
В Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате удара погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
По словам главы ОВА, в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Шосткинском районе погибли четыре человека.
Среди погибших - супруги: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.
Напомним, Сумщина граничит с Россией, поэтому оккупанты регулярно атакуют регион артиллерией, FPV-дронами и другим вооружением - нередко целяться именно по гражданским автомобилям.
Раньше трагический случай произошел в августе в Буринской общине, когда россияне двумя реактивными дронами ударили по жилому дому - погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, еще четыре человека получили ранения.