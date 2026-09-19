В Сумской области дрон РФ попал в авто, погибли четыре человека

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В Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате удара погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам главы ОВА, в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Шосткинском районе погибли четыре человека. Среди погибших - супруги: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.