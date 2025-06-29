Сумщина атакована дронами: сотні людей без світла, є руйнування в Конотопі й Лебедині

Російські дрони атакували Сумську область. Під удар потрапили Лебедин і Конотопська громада. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, зокрема, один з безпілотників влучив просто у балкон багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Ігоря Кальченка.
Зокрема, за даними Кальченка, у Лебедині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено адміністративні та приватні будівлі.
Росіяни атакували місто трьома безпілотниками, один із них, за словами Кальченка, не здетонував.
На місці триває ліквідація наслідків, а людям надається необхідна допомога.
Зауважимо, що за даними начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, двоє мешканців Лебедина постраждали.
"Це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Обох доправили до лікарні", - розповів глава ОВА.
Він зазначив, що чоловіка після огляду відпустили додому, а жінка залишається під наглядом медиків.
Також повідомляється, що сьогодні вранці росіяни безпілотниками атакували Конотопську громаду.
"Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали. Наслідки могли бути значно тяжчими", - зауважив Кальченко.
Він також розповів, що внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури, а в одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, що в ніч на 29 червня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку, випустивши по Україні 537 повітряних цілей, серед яких 477 дронів та 60 ракет.
Під ворожим вогнем опинилися Львівська, Івано-Франківська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також Запоріжжя і Миколаїв. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.
Крім того, як відомо, під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Він збив сім цілей та встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, проте не зміг катапультуватися.
Більше про наслідки нічного обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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