Сумщина атакована дронами: сотни людей без света, есть разрушения в Конотопе и Лебедине

Российские дроны атаковали Сумскую область. Под удар попали Лебедин и Конотопская громада. Повреждены жилые и административные здания, в частности, один из беспилотников попал прямо в балкон многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации Игоря Кальченко.
В частности, по данным Кальченко, в Лебедине в результате атаки российских БпЛА повреждены административные и частные здания.
Россияне атаковали город тремя беспилотниками, один из них, по словам Кальченко, не сдетонировал.
На месте продолжается ликвидация последствий, а людям оказывается необходимая помощь.
Заметим, что по данным начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, двое жителей Лебедина пострадали.
"Это супруги: 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Обоих доставили в больницу", - рассказал глава ОГА.
Он отметил, что мужчину после осмотра отпустили домой, а женщина остается под наблюдением медиков.
Также сообщается, что сегодня утром россияне беспилотниками атаковали Конотопскую громаду.
"Один из БпЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жители дома не пострадали. Последствия могли быть значительно тяжелее", - отметил Кальченко.
Он также рассказал, что в результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а в одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.
Напомним, что в ночь на 29 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку, выпустив по Украине 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов и 60 ракет.
Под вражеским огнем оказались Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области, а также Запорожье и Николаев. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, как известно, во время отражения атаки погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он сбил семь целей и успел отвести поврежденный самолет от населенного пункта, однако не смог катапультироваться.
Больше о последствиях ночного обстрела Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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