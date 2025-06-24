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"Сумна статистика": у ДСНС назвали кількість загиблих рятувальників через агресію РФ

Рятувальники ДСНС щодня ризикують власним життям, допомагаючи іншим (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ірина Костенко

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поділились сумною статистикою - розповіли, скільки рятувальників загинуло та отримало поранення від початку повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прес-офіцера ДСНС України Олександра Хорунжого.

Життя скількох рятувальників забрала й скалічила російська агресія

За словами Хорунжого, "наша країна веде повномасштабну війну проти підступного агресора без принципів", адже він "може бити по рятувальниках" - беззбройних людях, які допомагають іншим, не шкодуючи власних сил.

Прес-офіцер ДСНС поділився також сумною статистикою втрат серед рятувальників. Так, від початку повномасштабної війни в Україні:

  • загинуло 105 осіб;
  • отримали поранення - 502 працівники ДСНС.

Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій наголосив: попри всі запроваджені заходи безпеки, у роботі рятувальників завжди залишається високий рівень ризику.

"Тому, звичайно, ми використовуємо алгоритм проведення і повітряної розвідки, і розосередження особового складу, особливо під час тривог", - повідомив він.

Водночас Хорунжий нагадав, що "під час війни немає стовідсоткової гарантії захисту людей".

"Тому, що ми - у справі порятунку людей, в якій завжди є ризики", - підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня 2025 року, РФ здійснила черговий комбінований удар по Києву.

Унаслідок атаки загинули троє рятувальників, які допомагали постраждалим під час обстрілу. Ще 14 - отримали поранення.

Церемонія прощання із загиблими працівниками ДСНС - Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним - відбулась у Києві 9 червня.

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