"Сумна статистика": у ДСНС назвали кількість загиблих рятувальників через агресію РФ

Життя скількох рятувальників забрала й скалічила російська агресія

За словами Хорунжого, "наша країна веде повномасштабну війну проти підступного агресора без принципів", адже він "може бити по рятувальниках" - беззбройних людях, які допомагають іншим, не шкодуючи власних сил.

Прес-офіцер ДСНС поділився також сумною статистикою втрат серед рятувальників. Так, від початку повномасштабної війни в Україні:

загинуло 105 осіб;

отримали поранення - 502 працівники ДСНС.

Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій наголосив: попри всі запроваджені заходи безпеки, у роботі рятувальників завжди залишається високий рівень ризику.

"Тому, звичайно, ми використовуємо алгоритм проведення і повітряної розвідки, і розосередження особового складу, особливо під час тривог", - повідомив він.

Водночас Хорунжий нагадав, що "під час війни немає стовідсоткової гарантії захисту людей".

"Тому, що ми - у справі порятунку людей, в якій завжди є ризики", - підсумував він.