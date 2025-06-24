"Печальная статистика": в ГСЧС назвали количество погибших спасателей из-за агрессии РФ

Жизни скольких спасателей унесла и искалечила российская агрессия

По словам Хорунжего, "наша страна ведет полномасштабную войну против коварного агрессора без принципов", ведь он "может бить по спасателям" - безоружным людям, которые помогают другим, не жалея собственных сил.

Пресс-офицер ГСЧС поделился также печальной статистикой потерь среди спасателей. Так, с начала полномасштабной войны в Украине:

погибло 105 человек;

получили ранения - 502 работника ГСЧС.

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметил: несмотря на все введенные меры безопасности, в работе спасателей всегда остается высокий уровень риска.

"Поэтому, конечно, мы используем алгоритм проведения и воздушной разведки, и рассредоточения личного состава, особенно во время тревог", - сообщил он.

В то же время Хорунжий напомнил, что "во время войны нет стопроцентной гарантии защиты людей".

"Потому, что мы - в деле спасения людей, в котором всегда есть риски", - подытожил он.