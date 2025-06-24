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"Печальная статистика": в ГСЧС назвали количество погибших спасателей из-за агрессии РФ

Спасатели ГСЧС ежедневно рискуют собственной жизнью, помогая другим (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поделились печальной статистикой - рассказали, сколько спасателей погибло и получило ранения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-офицера ГСЧС Украины Александра Хорунжего.

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По словам Хорунжего, "наша страна ведет полномасштабную войну против коварного агрессора без принципов", ведь он "может бить по спасателям" - безоружным людям, которые помогают другим, не жалея собственных сил.

Пресс-офицер ГСЧС поделился также печальной статистикой потерь среди спасателей. Так, с начала полномасштабной войны в Украине:

  • погибло 105 человек;
  • получили ранения - 502 работника ГСЧС.

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметил: несмотря на все введенные меры безопасности, в работе спасателей всегда остается высокий уровень риска.

"Поэтому, конечно, мы используем алгоритм проведения и воздушной разведки, и рассредоточения личного состава, особенно во время тревог", - сообщил он.

В то же время Хорунжий напомнил, что "во время войны нет стопроцентной гарантии защиты людей".

"Потому, что мы - в деле спасения людей, в котором всегда есть риски", - подытожил он.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня 2025 года, РФ осуществила очередной комбинированный удар по Киеву.

В результате атаки погибли трое спасателей, которые помогали пострадавшим во время обстрела. Еще 14 - получили ранения.

Церемония прощания с погибшими работниками ГСЧС - Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Реминным - состоялась в Киеве 9 июня.

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