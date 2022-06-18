Сумма инфраструктурных убытков Украины с начала войны превысила 100 млрд долларов, - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

По его словам, в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины - United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.

"Мы делаем ставку на региональный подход, который предусматривает опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заниматься восстановлением Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.