Сума інфраструктурних збитків України з початку війни перевищила 100 млрд доларів, - Шмигаль

Шмигаль зауважив, що загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

За його словами, наступного місяця уряд представить План відновлення України - United24, і вже сьогодні запрошує країни долучитися до його реалізації.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, Україна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.