Суми без світла після атаки РФ: перші деталі від енергетиків
У жителів міста Суми та області, ввечері п'ятниці, 18 квітня, може частково зникнути енергопостачання. Це пов'язано з російськими обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ", - повідомили у "Сумиобленерго".
Наразі енергетики вже працюють над відновленням розподілу електроенергії.
"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", - закликали у компанії.
Варто зауважити, що перед цим у Сумах то області оголошувався сигнал повітряної тривоги. А Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Обстріли Сум
Нагадаємо, сьогодні вранці Суми зазнали дронової атаки з боку РФ. В результаті ворожої атаки у місті є загиблий і постраждалий. Відомо, що влучання були по промисловості - російські дрони атакували приватний цех із виробництва пасок.
Також варто нагадати про масштабний удар по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Тоді російська армія атакувала Суми ракетами. Станом на сьогодні відомо, що в результаті обстрілу загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.
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