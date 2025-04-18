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Суми без світла після атаки РФ: перші деталі від енергетиків

П'ятниця 18 квітня 2025 20:25
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Суми без світла після атаки РФ: перші деталі від енергетиків Ілюстративне фото: у Сумах через атаку РФ почали вимикати світло 18 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У жителів міста Суми та області, ввечері п'ятниці, 18 квітня, може частково зникнути енергопостачання. Це пов'язано з російськими обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ", - повідомили у "Сумиобленерго".

Наразі енергетики вже працюють над відновленням розподілу електроенергії.

"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", - закликали у компанії.

Варто зауважити, що перед цим у Сумах то області оголошувався сигнал повітряної тривоги. А Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Обстріли Сум

Нагадаємо, сьогодні вранці Суми зазнали дронової атаки з боку РФ. В результаті ворожої атаки у місті є загиблий і постраждалий. Відомо, що влучання були по промисловості - російські дрони атакували приватний цех із виробництва пасок.

Також варто нагадати про масштабний удар по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Тоді російська армія атакувала Суми ракетами. Станом на сьогодні відомо, що в результаті обстрілу загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

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