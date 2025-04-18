Сумы без света после атаки РФ: первые детали от энергетиков

У жителей города Сумы и области, вечером пятницы, 18 апреля, может частично исчезнуть энергоснабжение. Это связано с российскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"У кого пропал свет - это из-за военной агрессии России. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Сейчас энергетики уже работают над восстановлением распределения электроэнергии.

"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", - призвали в компании.

Стоит заметить, что перед этим в Сумах то области объявлялся сигнал воздушной тревоги. А Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Обстрелы Сум

Напомним, сегодня утром Сумы подверглись дроновой атаке со стороны РФ. В результате вражеской атаки в городе есть погибший и пострадавший. Известно, что попадания были по промышленности - российские дроны атаковали частный цех по производству поясов.