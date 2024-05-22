Суми не отримують електроенергію через нічну атаку ворога, - МВА

Зазначається, що наразі обласний центр не отримує електроенергію.

В місті забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.

"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", - розповів чиновник.

Нічні удари "Шахедами"

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 травня російські окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України, в кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Близько опівночі в мережі писали, що БПЛА противника прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області, де пролунали вибухи. Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.

Пізніше в Сумській ОВА розповіли, що росіяни вдарили "Шахедами" по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки Сумської області. Внаслідок атаки у населених пунктах є знеструмлення.