Суми частково знеструмлені після обстрілу
Після російського обстрілу частина Сум знеструмлена. Йдуть ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви "Сумиобленерго" у Telegram та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка у Telegram.
Суми без світла
О 15.55 організація попередила споживачів електроенергії про аварійне знеструмлення внаслідок ударів армією РФ.
"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!" - зазначили у "Сумиобленерго".
Обстріл Сум
Пізніше Кривошеєнко розповів про російські авіаудари шістьма КАБами по Сумах і Сумські громаді.
"Зафіксовано влучання на 3 локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті. Попередньо поранення отримали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі", - каже він.
Ворог уразив:
- обʼєкти міської інфраструктури,
- приватні будинки,
- цивільне промислове підприємство.
Кривошеєнко підтвердив, що є перебої в електропостачанні.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 29 вересня скинули чотири КАБи на Суми. Удар прийшовся і по будівлі школи. У місті є загиблі і поранені.
Крім того, 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.