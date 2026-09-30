Суми частково знеструмлені після обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви "Сумиобленерго" у Telegram та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка у Telegram.

Суми без світла

О 15.55 організація попередила споживачів електроенергії про аварійне знеструмлення внаслідок ударів армією РФ.

"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!" - зазначили у "Сумиобленерго".

Обстріл Сум

Пізніше Кривошеєнко розповів про російські авіаудари шістьма КАБами по Сумах і Сумські громаді.

"Зафіксовано влучання на 3 локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті. Попередньо поранення отримали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі", - каже він.

Ворог уразив:

обʼєкти міської інфраструктури,

приватні будинки,

цивільне промислове підприємство.

Кривошеєнко підтвердив, що є перебої в електропостачанні.