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Суми частково знеструмлені після обстрілу

16:25 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Суми частково знеструмлені після обстрілу Фото: ДТЕК ремонтує лінії електропередач (Getty Images)
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Після російського обстрілу частина Сум знеструмлена. Йдуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви "Сумиобленерго" у Telegram та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка у Telegram.

Суми без світла

О 15.55 організація попередила споживачів електроенергії про аварійне знеструмлення внаслідок ударів армією РФ.

"Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!" - зазначили у "Сумиобленерго".

Обстріл Сум

Пізніше Кривошеєнко розповів про російські авіаудари шістьма КАБами по Сумах і Сумські громаді.

"Зафіксовано влучання на 3 локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті. Попередньо поранення отримали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі", - каже він.

Ворог уразив:

  • обʼєкти міської інфраструктури,
  • приватні будинки,
  • цивільне промислове підприємство.

Кривошеєнко підтвердив, що є перебої в електропостачанні.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 29 вересня скинули чотири КАБи на Суми. Удар прийшовся і по будівлі школи. У місті є загиблі і поранені.

Крім того, 27 вересня російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них - дитина.

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