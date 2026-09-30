Сумы частично обесточены после обстрела
После российского обстрела часть Сум обесточена. Идут ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления "Сумыоблэнерго" в Telegram и начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко в Telegram.
Сумы без света
В 15.55 организация предупредила потребителей электроэнергии об аварийном обесточении в результате ударов армией РФ.
"Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" - отметили в "Сумыоблэнерго".
Обстрел Сум
Позже Кривошеенко рассказал о российских авиаударах шестью КАБами по Сумам и Сумской громаде.
"Зафиксировано попадание на 3 локациях Ковпаковского района города и в Песчанском старостате. Предварительно ранения получили около 6 человек, находившихся в частном жилищном секторе", - говорит он.
Враг поразил:
- объекты городской инфраструктуры,
- частные дома,
- гражданское промышленное предприятие.
Кривошеенко подтвердил, что есть перебои в электроснабжении.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 29 сентября сбросили четыре КАБа на Сумы. Удар пришелся и по зданию школы. В городе есть погибшие и раненые.
Кроме того, 27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Сумы, в результате которой погибли двое мирных жителей города, среди них - ребенок.