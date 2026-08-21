Суми атакували ворожі дрони: загорілась житлова двоповерхівка

Обстріли Сум

Нагадаємо, 20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення світла. На Сумщині також зафіксовані проблеми з водою. Причиною стали аварійні проблеми в мережах НЕК "Укренерго".

17 серпня росіяни обстріляли Суми, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення.

Раніше, 11 серпня, російські війська завдали по Сумах удару чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинув чоловік, пошкоджено понад 20 приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.