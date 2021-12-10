UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

5,5 тонн наркотиков: в Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Сумской области на территории государственного предприятия в городе Глухов правоохранители обнаружили теплицы и склады с коноплей. Стоимость изъятых наркосодержащих растений составляет более 55 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

По данным следствия, преступная группировка под видом легального производства на территории госпредприятия выращивала коноплю. Для этого использовались помещения, оборудованные специальными лампами и капельным поливом.

В ходе обысков, которые проводились на территориях Сумской и Киевской областей, обнаружено более 1,5 тысячи полиэтиленовых мешков и коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис. Вес каждого из них от 5,5 до 60 килограмм.

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 55 миллионов гривен", - уточнили в прокуратуре.

Решается вопрос об аресте имущества и привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к выращиванию наркотического вещества.

Фото: под Сумами в теплицах выращивали коноплю с капельным поливом (facebook.com/permalink)

Напомним, в конце сентября правоохранители обнаружили в одном из приграничных сел Закарпатской области подземную нарколабораторию, где выращивали коноплю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область