5,5 тонн наркотиків: у Сумській області на держпідприємстві вирощували коноплі

За даними слідства, злочинне угруповання під виглядом легального виробництва на території держпідприємства вирощувало коноплі. Для цього використовувалися приміщення, обладнані спеціальними лампами і крапельним поливом.

В ході обшуків, які проводилися на територіях Сумської та Київської областей, виявлено понад 1,5 тисячі поліетиленових мішків і коробок з речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс. Вага кожного з них становить від 5,5 до 60 кілограмів.

"Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 55 мільйонів гривень", - уточнили в прокуратурі.

Вирішується питання про арешт майна та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вирощування наркотичної речовини.

Фото: під Сумами в теплицях вирощували коноплі з крапельним поливом (facebook.com/permalink)