Житель Закарпатья выращивал коноплю под землей: полиция изъяла наркотики на 5 млн гривен

В одном из приграничных сел Закарпатской области полиция разоблачила нарколабораторию. Мужчина оборудовал комнаты для выращивания конопли в тайнике под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранители провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко от Виногадова. 48-летний хозяин территории, на которой проводили следственные действия, является фигурантом наркопреступления.

Полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли лишь несколько стеблей конопли.

Однако тщательно осмотрев территорию правоохранители обнаружили люк в тайное убежище, который был расположен в помещении где содержались домашние животные.

Выяснилось, что под землей злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, и даже устройствами, которые измеряли кислотность почвы.

Фото: мужчина выращивал коноплю под землей (npu.gov.ua)

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения из них как можно больше наркотического эффекта. На черном рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 миллионов гривен.

Кроме этого в ходе спецоперации изъято 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.