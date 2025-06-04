У Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Удар по Сумах

Нагадаємо, вчора, 3 червня, Росія завдала удару по центру Сум. Росія вдарила по цивільному транспорту - внаслідок удару згоріли два автомобілі, є загиблий та десятки поранених.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Також, в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, але обійшлося без руйнувань.

Загалом, пошкоджено 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні.

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