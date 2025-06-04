В Сумах возросло количество погибших в результате удара РФ

Удар по Сумам

Напомним, вчера, 3 июня, Россия нанесла удар по центру Сум. Россия ударила по гражданскому транспорту - в результате удара сгорели два автомобиля, есть погибший и десятки раненых.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Также, в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом, но обошлось без разрушений.

В общем, повреждены 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы.

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