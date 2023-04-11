UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах зробили важливу заяву про комендантську годину на Великдень

Фото: у Сумах зробили важливу заяву про комендантську годину на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комендантську годину на Великдень в Сумах скасовувати не будуть. Вона триватиме з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву т.в.о. голови Сумської ОВА Тараса Савченка.

Він пояснив, що це питання узгоджене з військовими, поліцією, церковним керівництвом, представниками релігійних організацій

"У святкові дні будуть запроваджені посилені заходи безпеки. Прошу віднестись до цього з розумінням. Будь ласка, заплануйте відвідування храмів поза межами комендантської години у світлу пору доби. Це важливо для збереження порядку, спокою та мінімізації загроз населенню", - додав Савченко.

Раніше ми писали, чи змінять в Києві тривалість комендантської години на Великдень.

Також нагадаємо, що в Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьКомендантська година