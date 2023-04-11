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У Сумах зробили важливу заяву про комендантську годину на Великдень

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Суми, Вівторок 11 квітня 2023 15:29
У Сумах зробили важливу заяву про комендантську годину на Великдень Фото: у Сумах зробили важливу заяву про комендантську годину на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комендантську годину на Великдень в Сумах скасовувати не будуть. Вона триватиме з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву т.в.о. голови Сумської ОВА Тараса Савченка.

Він пояснив, що це питання узгоджене з військовими, поліцією, церковним керівництвом, представниками релігійних організацій

"У святкові дні будуть запроваджені посилені заходи безпеки. Прошу віднестись до цього з розумінням. Будь ласка, заплануйте відвідування храмів поза межами комендантської години у світлу пору доби. Це важливо для збереження порядку, спокою та мінімізації загроз населенню", - додав Савченко.

Раніше ми писали, чи змінять в Києві тривалість комендантської години на Великдень.

Також нагадаємо, що в Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня.

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