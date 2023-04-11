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В Сумах сделали важное заявление о комендантском часе на Пасху

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Сумы, Вторник 11 апреля 2023 15:29
В Сумах сделали важное заявление о комендантском часе на Пасху Фото: в Сумах сделали важное заявление о комендантском часе на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комендантский час на Пасху в Сумах отменять не будут. Он будет действовать с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление и.о. главы Сумской ОВА Тараса Савченко.

Он отметил, что этот вопрос согласован с военными, полицией, церковным руководством, представителями религиозных организаций

"В праздничные дни будут введены усиленные меры безопасности. Прошу отнестись к этому с пониманием. Пожалуйста, запланируйте посещение храмов вне комендантского часа в светлое время суток. Это важно для сохранения порядка, спокойствия и минимизации угроз населению", - добавил Савченко.

Раньше мы писали, изменят ли в Киеве длительность комендантского часа на Пасху.

Также напомним, что в Украине усилят меры безопасности во время празднования Пасхи.

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Сумская область Комендантский час
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