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В Сумах зникло світло після атаки "Шахедів", - ЦПД

Фото: жінка у темряві під час блекаунту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД).

 

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів", також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом", - написав він о 00:16.

Зазначимо, що в цей момент Росія продовжує атакувати Київ та інші регіони України дронами. Станом на 00:45, карта повітряних тривог виглядає таким чином.

Нагадаємо, кілька днів тому директор "Інституту світової політики" Євген Магда заявив, що енергетична система України наразі є стійкою, незважаючи на ворожі атаки.

"Вітчизняні енергетичні компанії належним чином підготувалися до зими. Проведено ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, а склади забезпечено паливом. Накопичено запасне обладнання на випадок нових атак, дещо закуплено за кордоном", - сказав він.

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