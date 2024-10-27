В Сумах зникло світло після атаки "Шахедів", - ЦПД

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів", також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом", - написав він о 00:16.

Зазначимо, що в цей момент Росія продовжує атакувати Київ та інші регіони України дронами. Станом на 00:45, карта повітряних тривог виглядає таким чином.