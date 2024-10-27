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В Сумах пропал свет после атаки "Шахедов", - ЦПД

Фото: женщина во тьме во время блекаунта (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет. Отключение произошло после атаки РФ "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", - написал он в 00:16.

Отметим, что в данный момент Россия продолжает атаковать Киев и другие регионы Украины дронами. По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, несколько дней назад директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что энергетическая система Украины сейчас устойчива, несмотря на вражеские атаки.

"Отечественные энергетические компании должным образом подготовились к зиме. Проведены ремонтные и восстановительные работы на энергетических объектах, а склады обеспечены топливом. Накоплено запасное оборудование на случай новых атак, кое-что закуплено за рубежом", - сказал он.

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