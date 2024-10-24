Міненерго та українські енергокомпанії належним чином підготувалися до зими, - експерт

За його словами, від жовтня 2022 року енергетична інфраструктура України зазнала понад 1000 атак, що призвело до скорочення потужностей виробництва електроенергії до третини довоєнного рівня. Однак, завдяки злагодженій роботі Міністерства енергетики та енергетичних компаній, енергосистема демонструє вражаючу витривалість.



"Вітчизняні енергетичні компанії належним чином підготувалися до зими. Проведено ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, а склади забезпечено паливом. Накопичено запасне обладнання на випадок нових атак, дещо закуплено за кордоном", - зазначив Магда.



Експерт підкреслив, що всі роботи виконувалися за графіком, затвердженим Міненерго та урядом, із щоденним контролем у межах антикризового штабу.



"Є підстави говорити, що Україна входить в опалювальний сезон максимально готовою, демонструючи єдність та злагодженість дій", - наголосив Магда.



Водночас він зауважив, що для захисту відновленої енергетичної інфраструктури Україні конче необхідні додаткові засоби ППО.



"Енергетики відновили все, що могли, і лише надійне прикриття від атак ракет та БПЛА зможе зберегти результати їхньої титанічної праці. Інакше праця українських енергетиків ризикує перетворитися на сізіфову", - підсумував експерт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко також наголосив, що Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони для посилення захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів.

Нагадаємо, із жовтня 2022 року енергосистема України зазнала понад 1000 атак, що залишило країну лише з приблизно третиною довоєнної потужності виробництва електроенергії.