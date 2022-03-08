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В Сумах жертвами ночного авиаудара стали 7 взрослых и 2 детей, - ГСЧС

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Сумы, Вторник 08 марта 2022 09:16
В Сумах жертвами ночного авиаудара стали 7 взрослых и 2 детей, - ГСЧС Фото: последствия удара войск РФ по Сумам (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах в результате ночного авианалета и бомбардировки российскими оккупантами жилого сектора погибли девять человек, среди которых - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГСЧС.

Враг совершил атаку с воздуха по жилым домам на улицах Роменская и Спартака около одиннадцати вечера 7 марта.

Спасатели на месте происшествия разбирали разрушенные конструкции домов, а также потушили пожар.

"Из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что одну женщину, которую завалило обломками, удалось деблокировать, после чего травмированную передали медикам.

Спасатели опубликовали видео с места и показали руины, в которые превратились дома в жилом секторе Сум после налета российской авиации и бомбардировки.

Видео: последствия российского авиаудара по жилым домам в Сумах

Ранее сообщалось, что ночью 8 марта в результате российских ударов и обстрелов Харькова в городе произошли десятки пожаров, погибли не менее 4 человек.

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