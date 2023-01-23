UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію, - СБУ

Фото: у Сумах затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися у військову адміністрацію (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Конррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації для збору секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"В результаті багатоетапної спецоперації в Сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації", - розповіли у спецслужбі.

За даними СБУ, в адміністрації агент мав збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отримані відомості планувалося передавати ворогові закритими каналами зв'язку.

Слідство встановило, що зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувала перед початком повномасштабного вторгнення. Зловмисник погодився на співпрацю через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після повномасштабного вторгнення агент розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього він об'їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Також він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх сімей. За свої "послуги" зрадник отримував кошти у криптовалюті.

Під час обшуків у фігуранта знайшли російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з підтвердженнями розвідувально-підривної діяльності.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (дерзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд уже відправив його під варту.

Фото: затримання російського агента у Сумах (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Дніпрі російську агентурну мережу. Зрадники коригували ракетні удари по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяДРГВійна в Україні